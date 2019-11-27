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التشكيل المتوقع لليفربول أمام نابولي.. صلاح يقود الهجوم

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
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يخوض ليفربول مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، وذلك عندما يستضيف على ملعبه "أنفيلد" نظيره نابولي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


ويسعى الريدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والثأر من الهزيمة أمام نابولي في مباراة الذهاب والتي أقيمت في إيطاليا.

ويأمل كلوب في قيادة الريدز لحصد النقاط الثلاث وضمان التأهل على رأس المجموعة الخامسة.

واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سخوض به مباراة اليوم أمام نابولي.

ومن المتوقع أن يعود المصري محمد صلاح لقيادة تشكيل ليفربول بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - فابينهو - فاليندوم

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.
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