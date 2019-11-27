قبل حركة المحافظين الجدد.. محافظ قنا: مستمر في إزالة التعديات على أراضي الدولة

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أنه مستمر في إزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن.





وأوضح الهجان أن الحملة نجحت في إزالة 14 حالة تعدي بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 107 فدان و5 قراريط بالإضافة إلي 3 حالات تعدى بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 735 متر مربع وذلك في إطار تنفيذ الموجه الرابعة عشر لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وأضاف المحافظ أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجه الرابعة عشر لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة بلغ 157 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة 337 فدان و7 قراريط و18 سهم بالإضافة إلي إزالة 179 حالة تعدي بالمباني علي مساحة 54794متر مربع.





وشدد المحافظ على الاستمرار في إزالة كافة التعديات على الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى بضرورة التصدي بكل حسم لأى تعديات جديدة وردع المخالفين وتقديم كل التسهيلات للإسراع في عمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب في أراضيهم.





جدير بالذكر أن هناك حركة تغيير محافظين مراقبة خلال ساعات، أدت إلى سفر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا إلى القاهرة، مما ينذر عن بقاءه في قنا أو نقله إلى محافظة أخرى.



