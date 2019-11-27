مؤلف "جاك ريتشر" يهاجم توم كروز بسبب تقدمه في العمر



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية جانبا من هذه التصريحات، التي قال بها "لي"، أن توم أصبح متقدما في العمر، ولا يصلح لتجسيد أفلام الأكشن بعد الآن.



وأضاف "لي شايلد" في تصريحاته لصحيفة The Sunday Times newspaper، "الأمر أصبح يمثل تحديا كبير لتوم كروز، ولكني أعتقد انه أصبح متقدما في العمر لمثل هذه الأفلام".



وتابع قائلا "إنه الآن في سن الـ 57، يجب عليه المضي قدما والبحث عن أدوار سينمائية، أكثر بساطة تتناسب مع عمره"



وكان آخر ظهور للنجم توم كروز، وهو يتدرب على القفز بالمظلات في جبال الألب الفرنسية بدون دوبلير، وذلك استعدادًا وتحضيرًا لفيلمه الجديد Mission: Impossible.



وانضم إلى توم كروز طاقم صغير يقوم بتعليمه كيفية الإقلاع والهبوط في الريف الفرنسي، حيث يُعتقَد أن توم كروز يقوم بتدريبات شاقة من أجل فيلمه الجديد.



ويبدو أن قرار الممثل توم كروز بالتدريب في جبال الألب الفرنسية يشير إلى أن المنطقة ربما تشهد بعض أحداث الفيلم.



من المعروف أن توم كروز يشتهر بأداء الخطيرة بنفسه دون دوبلير، خاصة في دوره في دور عميل الاستخبارات إيثان هانت في فيلم Mission: Impossible.



ومن أشهر أفلام توم كروز التي أدى فيها المشاهد الخطرة بنفسه كل أفلام المهمة المستحيلة ومنها، Impossible Fallout - Rogue Nation.







أدلى مؤلف أفلام جاك ريتشر للنجم توم كروز، "لي شايلد"، بتصريحات مثيرة للجدل هاجم بها النجم الهوليوودي الكبير.