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انخفاض جديد.. درجات الحرارة اليوم في مصر وحالة الجو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
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الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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يسود اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد، طقس دافئ شمالًا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا. 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

الصغرى العظمى

القاهرة 18 24

شبين الكوم 18 24

طنطا 18 24

دمنهور 15 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 16 23

مطروح 12 23

السلوم 12 22

سيوة 09 22

بورسعيد 16 23

دمياط 15 24

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 12 24

السويس 14 24

العريش 18 24

رفح 17 23

رأس سدر 18 24

نخل 08 25

نويبع 18 24

طابا 16 23

كاترين 06 19

الطور 18 26

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 17 29

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بنى سويف 15 24

المنيا 13 24

أسيوط 12 25

سوهاج 17 26

قنا 18 28

الأقصر 16 31

أسوان 16 33

أبوسمبل 19 33

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 20 30

أبو رماد 21 29

حلايب 23 28

رأس حدربة 23 27

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درجات الحرارة اليوم حالة الجو انخفاض جديد الارصاد الجوية

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