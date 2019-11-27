حركة المحافظين وقنبلة لبنان.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها)

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السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم





أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء على بعض خطوط الهيئة.





وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.





وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:





أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.





ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:





منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة.





ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.





رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة.





وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.





إلقاء قنبلة يدوية على عناصر من الجيش اللبناني





أعلن الجيش اللبناني، تعرض بعض عناصره لإلقاء قنبلة يدوية، ولكن لم تنفجر.





وأشار إلى أن هذا الحادث، وقع في مدينة طرابلس شمالي العاصمة بيروت.





الجدير بالذكر أن لبنان تعاني مؤخرا من فوضى سياسية واضطرابات، بسبب الثورة التي اندلعت منذ أسابيع، على النظام الحاكم في لبنان.





إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بواشنطن





أعلنت الشرطة في منطقة فانكوفر، في ولاية واشنطن الأمريكية، عن إطلاق نار من قبل شخص مسلح في مرآب للسيارات بمدرسة ابتدائية.





وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن رجلا أطلق النار على شخصين، قبل أن تلاحقه الشرطة وتوقف سيارته.





ولفتت إلى أن الشخص الذي أطلق النار قام بقتل نفسه بالرصاص.





وأعلنت شرطة مقاطعة "كلارك"، في بيان عدم وجود تهديد للمواطنين بعد الحادث.





بيان رسمي من الحكومة بشأن إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"





أصدرت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا، بشأن نجاح إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مؤكدة أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي وأنظمة النقل الذكية ووضعت استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعى".





وقال البيان: "انطلق بنجاح القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبه -1"، وتابع ملايين المصريين فى مدن مصر وقراها، إطلاق قمرهم الصناعي نحو مداره النهائى، ليحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويبدأ الشعب المصرى تحقيق أحلام وطموحات مشروع طال انتظاره، ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التى تبنيها مصر اليوم لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة".





تشمل 40 قيادة والتنفيذ خلال ساعات.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين





أكدت مصادر مطلعة، أنه سيتم إعلان حركة المحافظين خلال ساعات، على أن تشمل حوالي 40 قيادة من المحافظين ونوابهم.





وأشارت المصادر، إلى أنه الحركة سوف تشمل 13 محافظًا، و27 نائب ومعاون محافظ.





ولفتت المصادر إلى أن خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب سوف يكون لهم النصيب الأكبر في التعيينات في الحركة الجديدة.





المحافظين الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس (تعرف عليهم)





أوضحت مصادر مطلعة، أنه سيتم الإعلان عن حركة المحافظين الجدد ظهر اليوم، ويؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





وأشارت المصادر، إلى إن الحركة تشهد تعيين عدد من نواب شباب البرنامج الرئاسى وتنسيقية شباب الأحزاب، وأن ملامح الحركة، تتضمن تعيين محافظا جديدا للإسكندرية، ومحافظا للغربية ومحافظا لبنى سويف، ومحافظا للبحر الأحمر، ونائبًا لمحافظ الإسكندرية، ونائبًا لمحافظ الجيزة.





وأشارت المصادر، إلى أنه الحركة سوف تشمل 13 محافظًا، و27 نائب ومعاون محافظ



