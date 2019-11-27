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سلطات هونج كونج تناشد التهدئة مع إعادة فتح الطريق السريع الرئيسي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:52 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعادت السلطات فتح نفق Cross-Harbour أحد الطرق الرئيسية السريعة في هونج كونج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، حيث يبدو أن إغلاق جامعة الفنون التطبيقية القريبة يقترب من نهايته مع استمرار فرق تمشيط الحرم الجامعي للمتظاهرين الباقين.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، تأمل سلطات هونج كونج في أن يتحول الهدوء في الاشتباكات خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال الانتخابات المحلية، حيث حقق المرشحون المؤيدون للديمقراطية فوز ساحق، إلى هدوء أكثر بعد قرابة ستة أشهر من الاضطرابات.

وكررت السلطات الصينية التأكيد على "وقف العنف واستعادة النظام" بعد الانتخابات.

وذكرت وكالة "رويترز"، أيضًا، أن قادة الصين قد أنشأوا مركزًا لإدارة الأزمات في مركز شنتشن للتكنولوجيا في الصين، عبر الحدود من هونج كونج، للتعامل مع الاحتجاجات التي أصبحت أكبر تحد شعبوي منذ تولي الزعيم الصيني شي جين بينج السلطة عام 2012.

وجاءت استعادة حركة مرور المركبات عبر نفق Cross-Harbour في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن تحصن المحتجون المناهضون للحكومة في جامعة الفنون التطبيقية وأغلقوا مداخل الأنفاق قبل أسبوعين تقريبًا.

وأظهر تلفزيون هونج كونج تدفقًا ثابتًا للمركبات التي تعبر إلى النفق عندما أعادت السلطات في هونج كونج فتحه.

لا تزال الشرطة تحرس محيط جامعة الفنون التطبيقية كفريق أمني يستعد للبحث في الحرم الجامعي لليوم الثاني، بحثًا عن المحتجين الذين ربما ما زالوا مختبئين في متاهة المباني.

وقد قال مسؤول بجامعة الفنون التطبيقية في هونج كونج، اليوم الأربعاء، إنهم لم يعثروا على أي متظاهرين في الحرم الجامعي، مما يشير إلى نهاية الحصار الذي فرضه المتظاهرين المناهضين للحكومة لتحصين أنفسهم على أرض الجامعة.

وقال الدكتور ميراندا لو، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة الفنون التطبيقية، "لقد بذلنا قصارى جهدنا للتعامل مع هذا الأمر. لقد فعلنا بالفعل ما يمكننا القيام به. نأمل أن نتمكن من إعادة فتح الجامعة قريبًا لبدء أعمال التجديد وتقليل التأثير على طلابنا ومشاريعنا البحثية".

وفي وقت سابق، رفضت رئيسة هونج كونج المحاصرة كاري لام تقديم أي تنازلات للمتظاهرين المناهضين للحكومة على الرغم من الانتخابات المحلية، قائلة إنها ستعمل بدلًا من ذلك على تسريع الحوار وتحديد سبل معالجة المظالم الاجتماعية، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز" الاخبارية.

وقالت لام، إن الحكومة المركزية في بكين لم تلومها على نتيجة الانتخابات التي أعطت الكتلة المؤيدة للديمقراطية فوزًا ساحقًا بنسبة 90 %من المقاعد والسيطرة على 17 مجلسًا من أصل 18 مجلسًا محليًا.

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