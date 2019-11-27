تصريح جديد من ترامب بشأن إجراءات عزله من السلطة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، قائلًا: "انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة".

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، في حديث أمام أنصاره في فلوريدا، إن التحقيق سيساعده فقط على الفوز في انتخابات عام 2020.

وأضاف ترامب: "لقد فزنا بالكامل خلال الأسبوعين الأخيرين".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد أعلنت في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وقد أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

وكشف موظف في الاستخبارات الأمريكية عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته.

ويعتبر الديمقراطيون أن ترامب طلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.