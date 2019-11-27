Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريح جديد من ترامب بشأن إجراءات عزله من السلطة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:29 ص
Advertisements
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، قائلًا: "انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة".

 

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، في حديث أمام أنصاره في فلوريدا، إن التحقيق سيساعده فقط على الفوز في انتخابات عام 2020.

 

وأضاف ترامب: "لقد فزنا بالكامل خلال الأسبوعين الأخيرين".

 

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قد أعلنت في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

 

 وقد أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.

 

وكشف موظف في الاستخبارات الأمريكية عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته.

 

ويعتبر الديمقراطيون أن ترامب طلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

 

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب عزل ترامب تصريح جديد ترامب اجراءات عزل ترامب

أخبار تهمك

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 13 ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 19 ساعة

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

محمد هاني لبني سويف.. و"الشريف" للإسكندرية.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على أبرز المحافظين الراحلين في الحركة المنتظرة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

موضوعات متعلقة

هيلاري كلينتون تدعم التحقيق في عزل ترامب

الرئيس الأوكراني يعلق على مكالمته الهاتفية مع "ترامب" في يوليو

صحيفة: مسؤولون أمريكيون كبار حاولوا منع "ترامب" من الاتصال بـ"زيلينسكي"

رئيسة مجلس النواب: مكالمة ترامب تثبت سلوكه الذي يدمر نزاهة الانتخابات

بعد نشر نص المكالمة.. ترامب يتهم الديموقراطيين بتهديد الرئيس الأوكراني

الرئيس الأمريكي يطالب أوكرانيا بفتح تحقيق في فساد "آل بايدن"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

04:57 ص

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status