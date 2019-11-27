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جوزيه مورينيو وسر ريمونتادا توتنهام ضد أوليمبياكوس

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
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جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
الفجر الرياضي
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أكد جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام  عن أنه اعتذر علناً لاستبدال إريك داير في الشوط الأول، حين كان فريقه متأخراً بهدفين أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أبطال أوروبا.

وحل كريستيان إريكسن كبديل عن داير والذي ساهم في تحقيق الانتفاضة للفريق اللندني، والتأهل لدور 16 بالفوز 4-2.

وقال مورينيو بعد المباراة: "أول ما أريد قوله إنني اعتذرت لإريك داير في غرفة تبديل الملابس.. ليس أمراً سهلاً أبداً للاعب ولا للجهاز الفني، كان شيئاً فعلناه للفريق لأننا نحتاج لحل مختلف، كان هو أو وينكس وكان قراراً صعباً، تفهموا الأمر، ولكن في الواقع ليس من السهل توضيحه".

واختتم: "كان علينا الدفاع والضغط جيداً، أعتقد أن بعض اللاعبين كانوا مرهقين بسبب عطلة المنتخبات، الآن صعدنا للدور الثاني، وهو الأمر المهم بالنسبة لنا، يمكننا النظر إلى مباراة بايرن بنظرة أخرى".

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الكلمات المفتاحية

دوري ابطال اوروبا جوزيه مورينيو توتنهام الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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