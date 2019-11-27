مقتل 4 أشخاص في انهيار نفق بجنوب غرب الصين

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وفقد ثمانية آخرون عقب انهيار نفق طريق سريع تحت الإنشاء في جنوب غرب الصين، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.



انفجر الماء والطين من النفق بينما كان العمل جاريًا حوالي الساعة السادسة مساء الثلاثاء في مدينة يوننان بمقاطعة لينكان، محاصرا 13 عاملا في الداخل.



وقالت السلطات إنه تم انتشال خمسة من تحت الأنقاض، لكن نجا واحد منهم وتم نقله إلى المستشفى في حالة مستقرة.



كانت المياه والظروف غير المستقرة تعقد أعمال الإنقاذ. تم نشر كلاب بوليسية وآلات الكشف عن الحياة وفريق طبي على أهبة الاستعداد في الموقع.



تعاني الصين من حوادث صناعية متكررة رغم الجهود المبذولة لتحسين التدريب على السلامة والتفتيش.



في الشهر الماضي، انهار موقف للسيارات تحت الأرض في جنوب غرب الصين، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.



وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الصينية أنه اسفر انفجار غاز داخل منجم للفحم في شمال الصين عن مقتل 15 عاملا وإصابة تسعة آخرين.



وقع الانفجار بعد ظهر الاثنين في منجم تديره مجموعة فنغ يان المحلية في مقاطعة بينغياو بمقاطعة شانشي، توقفت أعمال الإنقاذ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.



وقالت ادارة سلامة العمل بمقاطعة شانشي، إنه هرب 11 عاملا دون إصابة، وأنه جاري التحقيق في سبب الانفجار. على الرغم من صغر حجمه نسبيًا، فقد تم انتقاد المنجم العام الماضي لفشله في توفير التدريب الكافي للعمال.



عادة ما تحدث انفجارات الغاز في المناجم عندما لا يتم تهوية الميثان المتطاير، المعروف أيضًا باسم غاز الفحم، بشكل صحيح بعد تسربه. بتركيز عالٍ، يمكن إشعال الغاز بفعل شرارة بسيطة أو شعلة مفتوحة أو معدات كهربائية، مما يؤدي إلى حدوث انفجارات بسبب غبار الفحم في الهواء.



مثل هذا السيناريو هو السبب في حوادث التعدين الأكثر دموية في العالم، في منجم بنشيهو، أو هونكيكو في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين في عام 1942 بينما كان تحت الإدارة العسكرية اليابانية. يُعتقد أنه قتل مجموعه من 1549 عاملًا، معظمهم من الصينيين.



تعد مناجم الصين الأكثر دموية في العالم، حيث تمثل حوالي 80 ٪ من جميع وفيات التعدين على مستوى العالم. وقد أدى انخفاض أسعار الفحم وتحسينات السلامة والتدريب الأفضل وإغلاق المناجم الأصغر إلى تخفيض عدد القتلى بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

