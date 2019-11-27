فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي





كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن موقفه بشأن استمرار لاعب المنتخب الأولمبي مع المارد الأحمر أو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه رفقة الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.





فايلر يوافق على رحيل عمار حمدي عن الأهلي:



وأعلن "فايلر" موافقته علي رحيل عمار حمدي عن صفوف الأهلي على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أساسي واكتساب مزيد من الخبرات قبل عودته للقلعة الحمراء مجددًا في المستقبل، خاصة وأنه لا يشارك مع الفريق الأحمر حاليًا.





وأبلغ "فايلر" إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بموافقته على رحيل عمار حمدي في يناير المقبل، وتقرر إعارة اللاعب خلال الميركاتو الشتوي لأحد الأندية في الدوري المصري.





الاتحاد السكندري يطلب لاعب الأهلي الشاب:

وتلقي عمار حمدي لاعب الأهلي عدد من العروض المحلية للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، وأبرزها من نادي الاتحاد السكندري والذي يسعي بقوة للحصول على خدمات اللاعب، خاصة وأنه لعب ضمن صفوفه الموسم الماضي وقدم مستويات رائعة مما يجعله هدفًا لزعيم الثغر مرة أخري.