تير شتيجن يكشف عن أفضل 4 حراس مرمى في العالم

كشف الألماني ماركو تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني عن أفضل أربع حراس مرمى في العالم حاليا من وجهة نظره.







أفضل 4 حراس مرمى في العالم من وجهة نظر شتيجن



وقال تير شتيجن في تصريحات صحفية: "هناك كثير من الحراس حيث ظهر خلال السنوات الأخيرة جيل مميز منهم يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الذي تتناسب طريقة لعبه مع أسلوب فريقه ونفس الأمر ينطبق على دافيد دي خيا، نجم مانشستر يونايتد".





وتابع شتيجن تصريحاته قائلا: "وكذلك هناك أليسون بيكير حارس ليفربول، ومانويل نوير نجم بايرن ميونيخ ولكن المهم بالنسبة لحراس المرمى هو التماهي مع هوية النادي".





المنافسة مع مانويل نوير



وانتقل تير شتيجن للحديث عن المنافسة مع مانويل نوير في منتخب ألمانيا قائلا: "مثل هذا التنافس يخدم مصلحة كرة القدم؛ لأنها تساهم في تطوير مستوى الحراس الفني، وهو ما ينطبق على المنتخب الألماني".