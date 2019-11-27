جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل أن تلعب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر مباراتين جديدتين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري طنطا × سموحة ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ستاد طنطا الرياضي. بيراميدز × أسوان فيما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.