Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
نقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل أن تلعب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر مباراتين جديدتين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري طنطا × سموحة ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ستاد طنطا الرياضي. بيراميدز × أسوان فيما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

يذكر أنه كان قد لعب من قبل مباراتين أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز وهم مباراة بين نادي مصر ووادي دجلة ومباراة مصر المقاصة وحرس الحدود.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم وستذاع مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم على قناة "أون سبورت" وقناة "تايم سبورت".

موعد استكمال مباريات الجولة السادسة وتستكمل باقي مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز غدا الخميس وبعد غدا الجمعة بخلاف المباريات المؤجلة.

متثدر جدول الدوري المصري الممتاز ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز حاليا برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في البطولة وبفارق نقطة وحيده عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
 ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم كالآتي:

 1- الأهلي 12 نقطة 
 2- بيراميدز 11 نقطة 
 3- المقاولون العرب 10 نقاط 
 4- الزمالك 10 نقاط
 5- حرس الحدود 9 نقاط
 6- المصري 7 نقاط 
 7- الاتحاد السكندري 7 نقاط 
 8- مصر المقاصة 7 نقاط
 9- الإسماعيلي 6 نقاط 
 10- الانتاج الحربى 6 نقاط 
 11- نادي مصر 6 نقاط
 12- سموحة 5 نقاط 
 13- طنطا 5 نقاط 
 14- أسوان 4 نقاط
 15- الجونة 4 نقاط 
 16- انبي 4 نقاط 
 17- طلائع الجيش 3 نقاط.
 18- وادي دجلة 3 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات الدوري المصري بيراميدز الزمالك الدوري المصري الحرب الاهلي

أخبار تهمك

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 17 ساعة

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرفض التهميش من جديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 11 ساعة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

موضوعات متعلقة

منافسة ثلاثية شرسة.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق الجولة الثالثة.. صراع ثلاثي على القمة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

أرقام مثيرة من الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء 3 جولات

بالأرقام.. كل ما فاتك في الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status