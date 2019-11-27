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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:40 ص
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حسام مجدي
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نقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل أن تلعب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر مباراتين جديدتين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.
موعد مباريات اليوم في الدوري المصري طنطا × سموحة ستلعب هذه المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ستاد طنطا الرياضي. بيراميدز × أسوان فيما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.
يذكر أنه كان قد لعب من قبل مباراتين أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز وهم مباراة بين نادي مصر ووادي دجلة ومباراة مصر المقاصة وحرس الحدود.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم وستذاع مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم على قناة "أون سبورت" وقناة "تايم سبورت".
موعد استكمال مباريات الجولة السادسة وتستكمل باقي مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز غدا الخميس وبعد غدا الجمعة بخلاف المباريات المؤجلة.
متثدر جدول الدوري المصري الممتاز ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز حاليا برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في البطولة وبفارق نقطة وحيده عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم كالآتي:
1- الأهلي 12 نقطة
2- بيراميدز 11 نقطة
3- المقاولون العرب 10 نقاط
4- الزمالك 10 نقاط
5- حرس الحدود 9 نقاط
6- المصري 7 نقاط
7- الاتحاد السكندري 7 نقاط
8- مصر المقاصة 7 نقاط
9- الإسماعيلي 6 نقاط
10- الانتاج الحربى 6 نقاط
11- نادي مصر 6 نقاط
12- سموحة 5 نقاط
13- طنطا 5 نقاط
14- أسوان 4 نقاط
15- الجونة 4 نقاط
16- انبي 4 نقاط
17- طلائع الجيش 3 نقاط.
18- وادي دجلة 3 نقاط.
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