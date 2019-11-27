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وزير الري الأسبق يعلق على دعوة إثيوبيا للصين للمشاركة في مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:47 ص
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سد النهضة
سد النهضة
جرجس ميلاد
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تحدثت تقارير صحفية تحدثت عن رغبة إثيوبيا في إشراك الصين في المفاوضات المتعثرة بشأن سدّ النهضة مع مصر والسودان بصفة مراقب، ويأتي هذا بعد نحو ثلاثة أسابيع من اجتماع ضم أطراف الأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا)، دعت إليه الولايات المتحدة، وأُعلن في ختامه عن التوصل لـ"نتائج إيجابية".

وعلق وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، على هذه الدعوة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حصرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، قائلًا: "مش عايزين نقلق، ولا عايزين نلتفت لمثل هذه الأخبار"، مشككا في صحة الخبر.

وقال "علام": "أشك في صحة هذا الخبر، خاصة أن أمريكا دخلت في المفاوضات، والهدف من مثل هذه الأخبار التشويش".

وأكد أن السيناريو المصري في المفاوضات مع إثيوبيا والسودان يراعي مصالح الدول الثلاثة، وهذا السيناريو لاقى تأييد المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الصين دولة عظمى ونحترمها ونقدرها، ونرحب بأي دور ممكن تقوم به في مفاوضات سد النهضة.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة الصين و اليابان اثيوبيا

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