الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

كما أكدت الصحيفة الجزائرية أنه وعلى الرغم من تمديد اللاعب عقده مع نادي السد القطري إلا أن مسؤولي الأهلي مصرون على التعاقد مع صاحب الـ28 عاما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كما أكدت الصحيفة الجزائرية أنه وعلى الرغم من تمديد اللاعب عقده مع نادي السد القطري إلا أن مسؤولي الأهلي مصرون على التعاقد مع صاحب الـ28 عاما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.