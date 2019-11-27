Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
Advertisements
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت العديد من التقارير الصحفية أن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري قد ينضم للنادي الأهلي المصري خلال انتقالات يناير المقبلة.

وأشارت صحيفة النهار الجزائرية أن مجلس ادارة النادي الأهلي أبدى إهتمامه بضم الدولي الجزائري والذي يعد أفضل مهاجم داخل القارة الإفريقية، بمعاونة رجل أعمال خليجي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة.

كما أكدت الصحيفة الجزائرية أنه وعلى الرغم من تمديد اللاعب عقده مع نادي السد القطري إلا أن مسؤولي الأهلي مصرون على التعاقد مع صاحب الـ28 عاما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام المصرية ألمحت في العديد من المناسبات الى رغبة الأهلي في ضم بونجاح و الأهلي خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بمصر الصيف الماضي، إلا أن اللاعب وقتها أكد احترامه لعقده مع السد ليتم إغلاق الأمر منذ هذا الوقت ، إلا أن التقارير الجزائرية عادت مجددًا للتحدث عن الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فترة الإنتقالات بغداد بونجاح انتقالات يناير الاهلي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل - تعليق ناري من مرتضي منصور بشأن إقالة ميتشو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"بونجاح" يوجه صدمة للأندية السعودي.. ويختار اللعب لهذا النادي

صفقة بغداد بونجاح في طريقها للضياع من الأهلي

خاص - الفجر الرياضي يكشف مستقبل "بونجاح".. وموقفه من الدوري المصري

عاجل.. السد القطري يقطع الطريق على الأهلي والزمالك ويجدد عقد بونحاج

عملاق الجزائر معروض على الأهلي

عائق وحيد أمام الزمالك في صفقة بغداد بونجاح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status