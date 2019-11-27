ابنة عامر منيب تشعل السوشيال ميديا بعد طرحها دويتو معه في ذكرى رحيله (فيديو)













بالتزامن مع الذكرى الثامنة لرحيله طرحت ابنة عامر منيب، "مريم"، أغنية "عامل إيه في حياتك" على طريقة الدويتو ميكس مع الأغنية الأصلية.وتداول رواد السوشيال ميديا الأغنية التي قامت بطرحها ابنة عامر منيب، في ذكرى رحيل والدها معبرين عن إعجابهم الشديد بها قائلين "اللي خلف مماتش" في عبارة منهم عن التشابه الكبير بينهم، واحساسها خلال الغناء.كما واجهت ابنة عامر منيب، انتقادات من بعض الجمهور بسبب افتقاد صوتها الطبقات الصوتية.وقال الشاعر الغنائي "تامر حسين" في رده على هذه الإنتقادات قائلًا: "بالمناسبة مريم بتغني انجليش هايل أول مرة تنزل أغنية بصوتها عربي ثانيًا دى مش طبقتها هي جايه على نفسها عشان نحافظ على صوت عامر وأخيرًا الاغنية معموله كفكرة حبينا نطرحها لمحبين عامر ومريم تقول اللي في قلبها لباباها مش عشان تحترف الغناء".وكان قد نشر تامر حسين، مساء أمس الإثنين مقطع فيديو يظهر فيه هو وابنة عامر منيب، "مريم"، ليعلنوا فيه عن الأغنية التي سيتم طرحها في ذكرى رحيل والدها.وكتب قائلًا: "انتهينا من تسجيل أغنية "عامل ايه فى حياتك" لمريم عامر منيب. وبالمنُاسبة مريم بتغنى انجليش هايل.. وأول مرة تسجل أغنية بالعربي أو بالعامية.. ودي أقل حاجة نقدمها لمريم وحبيبنا عامر منيب"وأشارت "مريم" ابنة عامر منيب، في مقطع الفيديو بأن الفكرة أتت إليها وقامت بطرحها على تامر حسين، قائلة: "جتلي فكرة للأغنية وأول حد جه في بالي تامر حسين، الذي اعتبره أخويا الكبير، ووجهت الشكر له وللملحن عمرو مصطفى والموزع أحمد عادل ومهندس الصوت أمير محروس".أغنية عامل ايه في حياتك وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان عمرو مصطفي.ومن الجدير بالذكر أن الفنان عامر منيب، رحل عن عالمنا في يوم 25 من شهر نوفمبر عام 2011 عن عمر يناهز 48 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.