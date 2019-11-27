مريم عامر منيب لـ والدها الراحل :"سأظل أحبك دائما وللأبد"









وجهت مريم ابنة الفنان الراحل عامر مُنيب، رسالة إلى والدها الراحل عامر مُنيب، بمناسبة مرور ثماني سنوات على رحيله، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".ونشرت ديو غنائي لها مع والدها الراحل الفنان عامر منيب، معلقة عليه: "كنت أرغب دائمًا في الغناء معك عندما كبرت، لكنك رحلت بعيدًا جدًا يا حبيب قلبي، بالتأكيد إلى أسعد مكان إن شاء الله يا رب، وأخيرًا ادركت كيف سيكون شعوري لو كنت هنا".وأضافت قائلة: "في الواقع كانت ردود الأفعال إيجابية في الأستوديو وسارت الأمور على نحو سلس وسريع جدًا، شعرت بالحب من كل من أحببك كثيرًا، أنا فخورة لأنني أحمل اسمك".وتابعت مريم: "كل شيء حولي جعلني أشعر أنك كنت موجودًا وتوجهني خلال كل وقت، أنا أسعد فتاة في العالم ، وأقول هذا من أعماق قلبي ، ليس فقط بأنني ابنتك، إنها مجرد حقيقة، كنت ملاكا على الأرض وانت الآن أجمل من في السماء، أنا أعلم أنني لا أبدو جيدة في هذه الأغنية، وأن الناس كانوا يتوقعون شيئًا أفضل من ذلك ، لكن الأمر لم يكن متروكًا لي ، فقد اضطروا إلى ضبطها تلقائيًا بحيث تخرج بشكل صحيح،أردت فقط أن أبعث لك شيء مميز، السنة الثامنة بدونك وستظل سيئة،وسأظل أحبك دائما و إلى الأبد، شكر خاص لفريقي الرائع، ماما وزينة ونور، تامر حسين، عمرو مصطفى، هاني محروس، احمد عادل، خالد شربجي ولأي شخص قام بالمساعدة".وفي سياق آخر، طرحت مريم أمس ديو غنائي لأغنية" عامل ايه في حياتك "التي قدمها والدها قبل رحيله، وأضافت مريم بعض الكلمات، حيث قامت بغنائها مع صوت والدها الراحل، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي نشر الأغنية معبرين عن سعادتهم بتلك الأغنية وعن الطريقة الجميلة التي أحيت بها مريم ذكري والدها.وأغنية "عامل إيه فى حياتك"من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة صوت هانى محروس".وفي سياق آخر، يُشار أن الفنان عامر مُنيب رحل عن عالمنا في يوم 26 فبراير عام 2011 بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.