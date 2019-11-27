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تقارير صحفية تكشف تعمد بوجبا إدعاء الإصابة للرحيل عن مانشستر يونايتد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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فقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.


ويتواجد بوجبا حاليا في مدينة ميامي الأمريكية للخضوع إلى برنامج تأهيلي ليتمكن من العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.


بوجبا يدعي الإصابة

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن بول بوجبا قد تعافى بالفعل من الإصابة التي كان يعاني منها ولكنه لا يريد العودة للمشاركة في المباريات مع نادي مانشستر يونايتد.


سبب رفض بوجبا المشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد

وأشارت الإذاعة إلى أن بوجبا لا يريد المشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد للضغط على النادي ليتم السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


كما أكدت الإذاعة أن بوجبا يقوم بهذا الضغط على مانشستر يونايتد ليرحل عن النادي في الشتاء القادم وينضم إلى نادي ريال مدريد الإسباني.


ريال مدريد يستهدف بوجبا

ويستهدف نادي ريال مدريد ضم بوجبا في الشتاء لتدعيم مركز الوسط في الفريق بعد أن فشل في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب مطالب مانشستر يونايتد المبالغ فيها.


موقف مانشستر يونايتد من رحيل بوجبا في يناير

كما ذكرت الإذاعة أن أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد منفتح لفكرة بيع بول بوجبا في يناير القادم بأعلى سعر ممكن ليستفيد منه النادي.


منافسة شرسة على بوجبا في الشتاء

وليس نادي ريال مدريد فقط هو من يستهدف ضم بوجبا في الشتاء القادم بل ويرغب نادي يوفنتوس الإيطالي أيضا في خطف اللاعب الفترة القادمة.


مشاركات بول بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

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