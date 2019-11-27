عاجل.. إسرائيل تحتفل بمشاركة عمرو واكد مع جال جادوت في فيلم "المرأة الخارقة"



وجاء نص المنشور: "بعيدًا عن السياسة.. تعاون فني بين مصري وإسرائيلية يسعدنا أن نرى الممثل المصري عمرو واكد".



وأضافت يشارك إلى جانب بطلة فيلم المرأة الخارقة الإسرائيلية جال جادوت في فيلم جديد.. نتمنى لهما النجاح والتألق في أعمال سينمائية جديدة.. وإلى مزيد من التعاون البناء في عالم متكامل المجتمعات".



وأثار خبر إعلان تعاون عمرو واكد والممثلة الإسرائيلية جال جادوت، الجدل عبر السوشيال ميديا، وأثار غضب الجمهور المصري، حيث أن جال جادوت، هي مجندة صهيونية، وهي معروفة بتشددها الصهيوني، وكراهيتها المعلنة لقضية فلسطين.



يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، منذ عدة أشهر برئاسة الدكتور أشرف زكى، بشطب عضوية عمرو واكد، بعد مشاركة في جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي حول ملف حقوق الإنسان في مصر، وقالت النقابة في بيانها: "لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين الأعضاء".



ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال عمرو واكد مسلسل "الحرباية" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2017.





وأشاد موقع إسرائيل بالعربي، من خلال منشور له عبر تويتر بالتعاون بين عمرو واكد وجاد جادوت.