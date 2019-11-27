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"انخفاض في درجات الحرارة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأربعاء، 27 نوفمبر 2019، أشارت فيه إلى وجود "انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد".

وقالت الهيئة في بيانها: "انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس دافئ حتي شمال الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً".

وأضافت: "وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط علي شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق".

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف محافظات الجمهورية، فقد جاءت كالأتي:
القاهرة 18 24
شبين الكوم 18 24
طنطا 18 24
دمنهور 15 23
الإسكندرية 12 23
بلطيم 16 23
مطروح 12 23
السلوم 12 22
سيوة 09 22
بورسعيد 16 23
دمياط 15 24
الزقازيق 15 24
الإسماعيلية 12 24
السويس 14 24
العريش 18 24
رفح 17 23
رأس سدر 18 24
نخل 08 25
نويبع 18 24
طابا 16 23
كاترين 06 19
الطور 18 26
شرم الشيخ 20 30
الغردقة 17 29
مرسى علم 20 28
الفيوم 15 25
بنى سويف 15 24
المنيا 13 24
أسيوط 12 25
سوهاج 17 26
قنا 18 28
الأقصر 16 31
أسوان 16 33
أبوسمبل 19 33
الوادي الجديد 13 28
شلاتين 20 30
أبو رماد 21 29
حلايب 23 28
رأس حدربة 23 27
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