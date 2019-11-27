Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27/11/2019.. واستقرار نسبي في سعر العملة الأمريكية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الدولار اليوم

تستمر حالة البيات الشتوي في أسعار الدولار والتى تستمر حتى منتصف الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، لتشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء،  وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


رحلة الدولار في 2019

كانت رحلة الدولار مليئة بالخسائر الفادحة خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر  بنحو 2.5 % ، وهو ما  يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أخر توقعات أسعار الدولار:

جائت أخر التوقعات لسعر الدولار من خلال دراسة بحثية التى تشير إلي ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل   16.062 جنيه للبيع  والشراء 16.18 جنيه ، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع،  وسجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى  والبنك العربي الافريقي  وبنك عودة  والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع،  وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0621

16.182

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.05

16.15

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.06

16.16

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17



Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار البنك الاهلي اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار أسعار العملات سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

أخبار تهمك

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

أخبار برشلونة اليوم: دليل جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وصدمة لرونالدو.. وتحديد خليفة بيكيه

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في بث مباشر LIVE beIN SPORTS دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 5 ساعات

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر .. مشاهدة ريال مدريد اليوم real madrid vs paris saint germain live stream free

منذ ساعة و 26 دقيقة

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الخميس 2-8-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 3-8-2018 واستقرار العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم 31-8-2018.. واستقرار العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم 16-10-2018 واستقرار العملة الامريكية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status