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بومبيو: واشنطن تقلق ازاء اختبار تركيا نطامها الدفاعي الروسي
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:29 م
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وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن اختبار تركيا نطامها الدفاعي الصاروخي الروسي الصنع مثيرا للقلق.
وأعرب بومبيو عن رغبة واشنطن في عدم تشغيل أنقرة لهذا النظام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية"أ.ف.ب".
وردا على سؤال الصحفيين حول تقارير بأن تركيا استخدمت الطائرات الأمريكية "أف.16" لاختبار نظام "اس.400" الروسي، قال بومبيو: "الأمر مثير للقلق.. ولكننا أوضحنا للحكومة التركية رغبتنا في ابتعادها عن التشغيل الكامل لنظام "اس.400".
وبخصوص إيران قال وزير الخارجية الأمريكي، إن "الولايات المتحدة ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان".
وأضاف أن الولايات المتحدة تلقت ما يقرب من 20 ألف رسالة من إيرانيين بخصوص هذه الانتهاكات.
وقال بومبيو للصحفيين: "تلقينا حتى الآن قرابة 20 ألف رسالة وتسجيلات مصورة وصوراً وإخطارات عن انتهاكات من قبل النظام.. ونأمل في استمرار إرسالها (تلك المواد) لنا.. سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.
وأعرب بومبيو عن رغبة واشنطن في عدم تشغيل أنقرة لهذا النظام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية"أ.ف.ب".
وردا على سؤال الصحفيين حول تقارير بأن تركيا استخدمت الطائرات الأمريكية "أف.16" لاختبار نظام "اس.400" الروسي، قال بومبيو: "الأمر مثير للقلق.. ولكننا أوضحنا للحكومة التركية رغبتنا في ابتعادها عن التشغيل الكامل لنظام "اس.400".
وبخصوص إيران قال وزير الخارجية الأمريكي، إن "الولايات المتحدة ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان".
وأضاف أن الولايات المتحدة تلقت ما يقرب من 20 ألف رسالة من إيرانيين بخصوص هذه الانتهاكات.
وقال بومبيو للصحفيين: "تلقينا حتى الآن قرابة 20 ألف رسالة وتسجيلات مصورة وصوراً وإخطارات عن انتهاكات من قبل النظام.. ونأمل في استمرار إرسالها (تلك المواد) لنا.. سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.
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