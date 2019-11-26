الغرفة التجارية: رقابة ثلاثية على الأسواق لحماية المستهلك في "البلاك فرايداي"

أكد شريف يحيى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن يوم "البلاك فرايداي" يوم هام جدًا للمستهلك، وكذلك للتاجر أيضًا، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجرة الداخلية أطلقت عليه اسم "الوايت فرايداي".



وأوضح "يحيى"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك رقابة ثلاثية، من الغرفة التجارية، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لحماية المستهلك من الوقوع في فخ العروض الوهمية في "البلاك فرايداي".



وأشار إلى أن المستهلك المصري لديه ذكاء يستطيع من خلاله مراقبة المنتج الذي يريدون شرائه بأنفسهم، لافتًا إلى أن الحالة العامة التي تمر بها الأسواق من ركود تجعل التجار حريصون على عمل تخفيضات حقيقية؛ للتخلص من المخزون الموجود.

