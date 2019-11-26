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هاني عازر عن أنفاق بورسعيد: الشباب المصري لا يعرف المستحيل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:35 م
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المهندس هاني عازر
المهندس هاني عازر
كساب أحمد
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قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إنه عندما عاد إلى مصر في 2014، طالبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على انشاء الانفاق بأيادي مصرية، وهذا كان عبارة عن حلم.

ولفت "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضون، ببرنامج "مساء dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن أنفاق بور سعيد كان بها الكثير من الصعوبات سواء من ناحية التربة أو المياه الجوفية أو الجيولوجية، مشيرًا إلى أن الشباب المصري قام بالتدريب في المانيا على حفر الأنفاق وكان لديه طموح كبير، معقبًا: "الطموح اللي في عين الشباب المصري مكنش حد يقدر يقف أمامه."

وأشار إلى أن أنفاق قناة السويس بها فخامة وجودة من ناحية الأمن والأمان، ومن يذهب إلى أوروبا ويرى الأنفاق يعلم هذه الحقيقة، مضيفًا أن الشباب المصري المشارك في حفر أنفاق قناة السويس عينه كانت بتلمع مما حققه في الأنفاق، معقبًا: "المصريين ماعندهمش حاجة اسمها مستحيل، الانفاق اللي أتعلمت في قناة السويس كانت على عمق 40 متر تحت المياه، مش بتتعمل كل يوم، واتنفذت في أسرع وقت وبأدق جودة".

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الكلمات المفتاحية

هاني عازر عبد الفتاح السيسي الشباب المصري الأمن والآمان أنفاق بور سعيد

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