رسميًا.. اطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

وكانت وكالة الفضاء المصرية أعلنت منذ قليل، عن إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" المتخصص في مجال الاتصالات، وذلك من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، وتمت عملية اطلاق قمر "طيبة 1" عن طريق صاروخ يحمل القمر إلى المدار يقع على بعد 36 ألف كم من سطح كوكب الأرض.





ويعتبر "طيبة 1" أول قمر صناعي مصري في مجال الاتصالات، ويصل وزنه إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "إلينا سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.



