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رسميًا.. اطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:23 م
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القمر الصناعي المصري
القمر الصناعي المصري
هدى عبدالرازق
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انطلق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" رسميًا من قاعدة إقليم جويانا الفرنسي، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل".

وكانت وكالة الفضاء المصرية أعلنت منذ قليل، عن إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" المتخصص في مجال الاتصالات، وذلك من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، وتمت عملية اطلاق قمر "طيبة 1" عن طريق صاروخ يحمل القمر إلى المدار يقع على بعد 36 ألف كم من سطح كوكب الأرض.

ويعتبر "طيبة 1" أول قمر صناعي مصري في مجال الاتصالات، ويصل وزنه إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "إلينا سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

ويساهم قمر "طيبة 1" في نهضة قطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، كما يوفر خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل وشمال أفريقيا، ليدعم مسيرة مصر الأفريقية في 2019، وذلك بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية.
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وكالة الفضاء المصرى طيبة 1 القمر الصناعي المصري الأول الاتصالات إقليم جويانا

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