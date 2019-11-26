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تعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل.. وكيف تستفيد منها؟

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:16 م
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التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن المواطن عليه دور كبير جدًا في منظومة التأمين الصحي الجديدة، عن طريق دفع الاشتراك.

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تتحمل من 30 لـ40% من تكلفة نظام التأمين الصحي الشامل، من خزانة الدولة، لتغطية غير القادرين، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن المواطن يدفع 1% عن نفسه، و1% على كل فرد من أسرته، وإذا كانت زوجته تعمل لا يدفع عنها، وإذا كانت غير عاملة يدفع عنها 3%.

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