العثور على طفل حديث الولادة بجوار الكوبري بدمياط

عثر أهالي قرية السنانية التابعة لمركز دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، على طفل حديث الولادة بجوار الكوبري العلوي بالقرية، حيث فوجئ الاهالي بدوي صراخ طفل رضيع، فقام الاهالي بالبحث عنه وعثروا عليه، ملقي بجوار الكوبري العلوي على الطريق المؤدي لميدان الساعة بدمياط، وقد تم لفه في ملابسه، ولاذ بالفرار من قام بوضعه في ساعة متأخرة.



قام الأهالي باخطار قوات الشرطة، لمعاينة موقع العثور على الطفل ومحاولة التوصل الي ذويه، واستلام الطفل لتسليمه الي مديرية التضامن الاجتماعي لايداعه إحدى دور الرعاية.



كما تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، للبحث عن أسرته ومن قام بالقائه في الشارع ولاذ بالفرار.



عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى.



و شددت المحافظ فى مستهل الاجتماع على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.



و وجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتى بدأت منذ يوليو الماضى.



وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيرى ونائبى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التى تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه فى أداء مهام عمله.