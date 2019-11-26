أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: شطب طارق حامد.. تحديد بديل ميتشو.. آخر تطورات السوبر الإفريقي





شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر العديد من الأحداث والتطورات الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تهديد طارق حامد بالشطب وتحدد بديل ميتشو و مشكلة السوبر الإفريقي وغيرها من الأحداث الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يشكو حكام كرة السلة





أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي اليوم أنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة السلة ضد حكام مباراة الفريق ضد نادي الاتحاد السكندري وسيطالب النادي بإعادة اللقاء.





وينوي نادي التقدم بشكوى ضد حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بسبب احتساب حكام الطاولة نهاية الهجمة للزمالك بعد مرور ١٤ ثانية فقط رغم أن الزمن القانوني للهجمة ٢٤ ثانية وفقا للوائح اللعبة.





الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب





أرسل مسئولو نادي الزمالك خطاب رسمي اليوم إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق لتحذيره أنه إذا لم يرافق بعثة الفريق المسافرة إلى مازيمبي.





وشدد مسئولو نادي الزمالك أنه في حالة لم يرافق طارق حامد بعثة الفريق اليوم فأنه سيتم إبلاغ مسئولي اتحاد الكرة بشطبه بسبب تمرده على النادي واستخدامه لسياسية لي الذراع وذلك على حسب ما جاء في البيان.





هل رفض خالد الغندور الانضمام إلى قناة الزمالك؟





خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك بتصريحات نارية اليوم ضد كل من خالد الغندور وأحمد جمال مؤكدا أنهم رفضوا التوقيع على عقود الانضمام إلى قناة نادي الزمالك.





ورد خالد الغندور على تصريحات رئيس الزمالك عبر حسابه الخاص قائلا: "الحمد لله أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي وكان تصوير البرومو اليوم والقناة خلال أسابيع".





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يستقر على بديل ميتشو





اقتربت إدارة نادي الزمالك من اتخاذ قرار صادم ضد الصربي ميتشو مدرب الفريق حيث تفكر إدارة النادي في إقالته خلال الفترة القادمة.





واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على التعاقد مع مدرب وطني في حالة تم إقالة ميتشو بالفعل خلال الأيام القادمة ولن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي.





الزمالك يقرر عدم خوض السوبر الإفريقي في قطر





أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم في مؤتمر صحفي عقده داخل النادي أن الفريق لن يخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد نادي الترجي التونسي في قطر.





وأكد مرتضى منصور أن النادي قرر إحالة ملف مباراة السوبر الإفريقي إلى الدولة وهي التي ستقرر موقف النادي الفترة القادمة.





أخبار نادي الزمالك اليوم





أهلي جده يستمر في المحاولة لخطف محمود علاء





أكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي أهلي جده السعودي لازال يحاول التعاقد مع محمود علاء مدافع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





الزمالك يتمسك ببقاء بن شرقي في الفريق





تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك ببقاء المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق في صفوف النادي وعدم رحيله خاصة بعد تألقه الواضح خلال الفترة الأخيرة.





ورفض نادي الزمالك جميع العروض المغربية المقدمة إلى أشرف بن شرقي خلال الفترة الأخيرة مؤكدا بقاء اللاعب في صفوف النادي حتى نهاية الموسم.





خالد الغندور يكشف عن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الزمالك





كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الزمالك الرسمية التي ستنطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة.





وأكد خالد الغندور أن برنامجه الجديد سيكون مذاع على مدار سبعة أيام في الأسبوع وسيتم تقديمه رفقة ثلاث مقدمين لم يتم الاستقرار عليهم بعد ولن يركز على المحتوى الإخباري فقط، بل سيكون هناك تركيز كبير على تحليل المباريات والأهداف.





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.