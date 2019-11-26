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أهداف مباراة - الإمارات 3 × 0 اليمن | خليجي 24

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:56 م
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الامارات
الامارات
محمد مرعي
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قاد هاتريك علي مبخوت منتخب بلاده الإمارات لتحقيق فوز صريح على اليمن بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم.

بذلك الفوز تصدر المنتخب الإماراتي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام العراق صاحب المركز الثاني.

وإحتضن استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، المباراة بين الفريقين، وأحرز مبخوت ثلاثيته في الدقائق 21 و38 و54، فسيطر مبكراً على قمة لائحة الهدافين.

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