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أحمد موسى: ألف شركة و5 مليون عامل يعملون في المشروعات القومية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:24 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
أمنية فوزي
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 5 مليون عامل يعملون في المشروعات القومية، وأكثر من ألف شركة مدنية مصرية، متابعًا: "الحمد لله على ما نحن فيه الآن، بفضل وتوفيق ربنا وأبطال القوات المسلحة والشرطة".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر حققت تقدمًا في مؤشر الأمن والآمان خلال عام 2019، لافتًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميًا في الأمن والآمان، وتأتي في المرتبة الثانية عربيًا بعد الإمارات.

وأشار  "موسى"، إلى أن سنغافورة تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الأمن والأمان؛ لأنها ليس لديها إخوان أو إرهاب أو أي مشاكل.
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الكلمات المفتاحية

عامل شركة سنغافورة المشروعات القومية الأمن والآمان الإعلامي أحمد موسى

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