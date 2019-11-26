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أخبار الأهلي الثلاثاء 26 نوفمبر: عرض أوروبي يُهدد صفقة الأحمر الكبري.. ونجم المنتخب الأولمبي مطلوب في أولمبياكوس

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 10:17 م
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علاء خليف
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شهد نادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول، أبرزها اهتمام نادي أولمبياكوس اليوناني بالحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد ابتعاده عن حسابات السويسري فايلر.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 26 / 11 / 2019:-

أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء :

1- فايلر يرفض عودة أكرم توفيق للأهلي

كشف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن موقفه من عودة أكرم توفيق لاعب وسط الأحمر المعار لصفوف الجونة بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة ومساهمته في تتويج المنتخب بالبطولة.

وأكد "فايلر" علي رفضه فكرة عودة أكرم توفيق في الفترة الحالية وتأجيل هذه الفكرة رافضاً الدخول فى مفاوضات مع الجونة، لقطع إعارة اللاعب رغم الإصابات الكثيرة التى تضرب الفريق فى خط الوسط.

ويرغب المدرب السويسري في منح الفرصة لـ كريم نيدفيد للمشاركة في المباريات المقبلة بعد اقترابه من العودة للفريق عقب التعافي من الإصابة.

2- نجم الأهلي مطلوب في أولمبياكوس اليوناني

أصبح عمار حمدي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي مرشحًا بقوية لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف نادي أوليمبياكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل النادي الأهلي، أن هناك بعض الاتصالات من جانب بعض الوكلاء استفسرت عن موقف اللاعب ورغبة النادي في رحيله، واهتمام نادي أولمبياكوس اليوناني بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وتابع المصدر: "عرض أوليمبياكوس اليوناني، لم يرتقى للمستوى الرسمي حتى الآن، ولكنها مجرد استفسارات حول إمكانية التنازل عن عمار حمدي، ولو على سبيل الإعارة لمدة عامًا".

وساهم عمار حمدي في تتويج منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم 26 / 11 / 2019

3- فايلر يضم 22 لاعبًا بقائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق نادي النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة المقبل لحساب مباريات الجولة الأولى من مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

وجاءت قائمة المارد الأحمر كاملةً على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي ، علي لطفي .

خط الدفاع : أحمد فتحي ، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أيمن معلول ، محمود وحيد.

خط الوسط : حسام عاشور ، عمرو السولية ، أليو ديانج ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، جونيور أجاي ، رمضان صبحي ، جيرالدو دا سيلفا ، حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن ، وليد أزارو .

4- عرض أوروبي يُهدد صفقة الأهلي الكبري

أصبح النادي الأهلي مهددًا بخسارة صفقة اللاعب الشاب أسامة جلال مدافع انبي، والمنتخب الأولمبي، والذي يسعي الأحمر للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقي مجلس إدارة نادي إنبي عدة عروض خارجية للحصول على خدمات أسامة جلال نجم الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي، مما يهدد انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي.

وعلم " الفجر الرياضي " من مصدر خاص أن أحد الأندية الأوروبية وضعت اللاعب على قائمة إهتماماتها للحصول على توقيعه خلال شهر يناير المقبل بعض المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب مع المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا.

وساهم "جلال" رفقة زملائه في تتويج منتخب الفراعنة بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل لأولمبياد طوكيو

5- مواجهة منتظرة بين الأهلي والهلال في اعتزال "التايب"

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مواجهة ودية مرتقبة بين الأهلي المصري زنظيره الهلال السعودي، وذلك في مباراة تكريمية للنجم "طارق التايب".

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مواجهة الأهلي لنظيره الهلال السعودي، في مباراة تكريمية في اعتزال نجم الهلال السابق "طارق التايب".

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