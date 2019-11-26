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العفو الدولية تطالب السلطات اللبنانية بتوفير الحماية للمحتجين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:49 م
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منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
الفجر
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طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية بتوفير الحماية للمحتجين من الهجمات العنيفة التي يتعرضون لها.

وشهدت لبنان احتجاجات عارمة، فيما تراوح الأزمة السياسية مكانها، وقع انهيار اقتصادي ومالي، رغم تحذيرات المجتمع الدولي ودعوته للإسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين.

 

وقد عاد مناصرون لحزب الله وحركة أمل على متن دراجات نارية إلى محيط ساحة الشهداء في وسط بيروت، أين تنفذ قوى الأمن انتشاراً مكثفاً، حاملين صور رئيس مجلس النواب، وزعيم حركة أمل نبيه بري، ورشقوا بالحجارة خيام المعتصمين هاتفين "شيعة شيعة" قبل أن يغادروا.

 

وأفاد مصادر إعلامية عراقية، بإطلاق رصاص كثيف في الكولا، ببيروت عند عبور موكب دراجات نارية.

 

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بإقفال قوى الأمن الطرق المؤدية إلى المنطقة وسط انتشار أمني.

 

وأوردت الوكالة أن الجيش انتشر في منطقة قصقص القريبة، وشكل حاجزا للفصل بين تجمع لموالين لـ"تيار المستقبل" ومؤيدين لـ"حزب الله" وحركة "أمل".

 

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الكلمات المفتاحية

منظمة العفو الدولية مجلس النواب لبنان حماية حركة الأمل المحتجين

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