أحمد السبكي: منظومة التأمين الصحي الجديدة أعظم إنجاز لمصر في التاريخ الحديث



وأشار "السبكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن توفير الخدمة الصحية لكل مواطن مصري في المنظومة الجديدة هو التزام من قبل الدولة، موضحًا أن الدولة ستتحمل تمويل من 30 إلى 40% في مشروع التأمين الصحي الشامل كاشتراك لغير القادرين.



وأوضح أن المنظومة الجديدة تتميز بتعدد مصادر التمويل، حيث أن المواطن سيمول 30% من المنظومة الجديدة، منوهًا بأنه لا يوجد بيت في مصر لا يتعرض لأزمة صحية ولهذا من المفيد للمواطن أن يكون له منظومة صحية تحميه.







قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن ما حدث في مصر اليوم بشأن اطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد سؤرخ في تاريخ مصر، ولم يحدث منذ 1964، معتبرا أن المنظومة الصحية الجديدة هو أعظم إنجاز لمصر في التاريخ الحديث.