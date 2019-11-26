نائب محافظ السويس يكشف سبب توقف تطوير ميدان عبد الحليم محمود منذ 20 عامًا

قال الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إن هناك ضريح لشخص يدعى الشيخ علي مبارك تمساح، أوقف تطوير ميدان عبد الحليم محمود الذي يعتبر مدخل لحي الأربعين لمدة 20 عامًا، معقبًا: "الميدان كان يتوسطه قبر، واشغالات كثيرة تحتمي بهذا الضريح، وفي لودر اتكسر، ولودر آخر غرس في الأرض أثناء محاولة ازالته، وبالتالي تم اضفاء هالة قدسية للضريح".



وتابع نائب محافظ السويس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وسائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن محافظ السويس شكل لجنة تضم مدير أوقاف السويس والتضامن الاجتماعي والطرق، لإزالة الضريح ونقل الرفات إلى مكان آخر، تمهيدًا لتطوير الميدان، وعندما بدأ الحفر اليدوي لبحث عن الرفات، لم نجد شيئًا، فتم الحفر باللورد وصولًا إلى المياه الجوفية، ولم يتم ايجاد أي رفاة.



وتابع أن هناك أقاويل كثيرة عن الضريح، بعضهم قال الشريح لشيخ ليه كرامات، معقبًا: " هذا الضريح متواجد منذ ستينات القرن الماضي، وأعاق تطوير الميدان لمدة 20 عامًا".

