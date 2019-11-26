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عصام خليل: أرض سيناء ستصبح بوابة ضخمة للاستثمار

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 09:22 م
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الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
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أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق مشروعات قومية تفتح بوابات الإستثمار والتنمية بأرض الفيروز ومدن القناة.

وقال الدكتور عصام خليل، إن زخم المشروعات القومية بشتئ المجالات أدهشت العالم سوأ إنشائية أو مبادرات الرئاسة لعلاج الأمراض غير السارية، وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفا انه رغم التحديات والعراقيل التي يحاول الأعداء من اشباه الدول وضعها أمامنا لكن تنتصر دومآ عزيمة وإرادة المصريين في النهوض والبناء وتحقيق النجاحات.

وأكد أن مصر بقيادتها القوية والرشيدة استطاعت الوصول إلي صداره خارطة الاستثمار بالمشروعات التي تفتح آفاق العمل الجاد، ولعل سيناء الغالية ستكون بوابة خير ورغد للبلاد، مُشيرًا إلي أن "أرض الفيروز" التي استعادها أبطال مصر بالدماء ومازلوا ساهرين على حمايتها من كل شر ستكون قناة استثمارية ضخمة تضاف الي سجل إنجازات الرئيس.

وشدد على أن يكون اصطفاف جموع المصريين خلف قيادتهم وقواتهم المسلحة الوطنية ليرد كيد الأعداء في نحرهم وتبقي مصر قوية آبيه.
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الكلمات المفتاحية

مشروعات قومية مبادرات الرئاسة عبد الفتاح السيسي حزب المصريين الأحرار الإستثمار

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