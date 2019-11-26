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سي إن إن: نصف الأمريكيين يؤيدون اتهام ترامب بالتقصير

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:13 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن نحو نصف الأمريكيين يؤيدون اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير، بينما يعارض 43 في المئة مثل هذا الإجراء.

وكشف الاستطلاع أيضا عن تشعب حزبي، استمر حتى بعد أن عقد المشرعون جلسات استماع علنية مع كبار الدبلوماسيين الذين أشاروا بأصابع الاتهام إلى البيت الأبيض، قائلين إن فريق ترامب ضغط على أوكرانيا لتشويه صورة منافسه السياسي.

وانقسم الناخبون المستقلون، إذ أيد 47 في المئة منهم توجيه اتهام بالتقصير للرئيس في حين عارض 45 في المئة ذلك، وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ الولايات المتحدة.

ويجرى مجلس النواب الأمريكي تحقيقا بالقصير بحق ترامب بسبب مطالبة الأخيرفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باجراء تدقيق في وضع نجل جو بايدن، الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب سى ان ان اتهام

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