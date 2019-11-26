خالد أبو بكر: إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل حدث جلل



وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن تطبيق المنظومة الصحية والتي تمكن غير القادر من الحصول على خدمة صحية جيدة وبالمجان حدث جلل، متوقعًا أن يرسل البرلمان رسالة للمصريين غدًا عن هذا الحدث.



وأضاف، "في كل لحظة هنحمد ربنا أن مفيش حد هيقعد على رصيف مستشفى مستني دوره، ولا ست بتبع ذهبها عشان تتعالج، الدولة تحافظ على كرامة مواطنيها، وتوفر لهم العلاج".



هذا وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: "إيمانا منا بحق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة.. أعلن انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل من بورسعيد".



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة ومنهم الدكتور مجدي يعقوب.







قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل يعد حدث كبير، معتبرا أن لحظة إطلاق المنظومة الصحية الجديدة بمثابة تاريخ جديد لمصر.