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مجاهدي خلق.. ضحايا قمع مظاهرات إيران يتجاوز الـ 450 قتيلاً

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 08:03 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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أعلنت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوز 450 قتيلا.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أعلن اليوم الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 7 آلاف من المحتجين.

هذا وانطلقت احتجاجات عارمة في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، 15 نوفمبر الجاري، واستمرت 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين. وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان سابق، إن عدد ضحايا الاحتجاجات الإيرانية بلغ 143 قتيلا، بينما تشير بعض مصادر المعارضة الإيرانية إلى رقم 300 قتيل. وقالت المنظمة إن القتلى "جميعهم تقريبا قتلوا بالأسلحة النارية".

وقال فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية ومدير البحث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "الزيادة في عدد القتلى هي علامة تحذير تظهر مدى القسوة في التعامل مع المظاهرات السلمية".

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

مجاهدى خلق قمع قتلي

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