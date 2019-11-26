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ارتفاع معظم البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:52 م
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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
وكالات
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ارتفعت معظم البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع البناء والمواد الخام، وتراجعت البورصة الألمانية بصورة منفردة.

صعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 408.4 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي"  البريطاني بنحو 0.09 بالمائة ليسجل 7403.1 نقطة.

وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 5929.6 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس"  الألماني ليسجل 13236.4 نقطة.

واستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1013 دولار.
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الكلمات المفتاحية

مؤشر كاك الفرنسى مؤشر داكس الألماني البورصات الأوربية

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