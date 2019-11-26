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أستاذ أمراض جلدية: البهاق ليس له أعراض جانبية إلا في حالة واحدة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:53 م
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الدكتورة حنان صالح
الدكتورة حنان صالح
أمنية فوزي
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أكدت الدكتورة حنان صالح، أستاذ الأمراض الجلدية، أنه يجب على مرضى البهاق أن يكونوا حذرين عند التعامل مع الشمس؛ لأنه يُحرق بسهولة، مشددة على ضرورة استخدام واقي الشمس.

وأوضحت "صالح"، خلال حوارها مع برنامج "الحكيم في بيتك"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الثلاثاء، أن مرض البهاق ليس له أي أعراض جانبية إلا شكل الجلد، إلا إذا كان وراثيًا وناتج عن جينات، لافتة إلى أن هذا النوع غير منتشر ويكون قليل، ويكون متلازمة مع أمراض أخرى نتيجة للجينات.

وأكدت أستاذ الجلدية، أن مرض البهاق غير معدي نهائيًا، ولا يتسبب في أي مضاعفات، وليس له أي علاقة بأجهزة الجسد، ولا يؤثر إلا على شكل الجلد.

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الكلمات المفتاحية

شكل الجلد جينات الشمس البهاق الأمراض الجلدية

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