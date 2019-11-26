نشأت الديهي: محور 30 يونيو أول سطر في عودة سيناء لحضن الوطن



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أنفاق 3 يوليو ومحور 30 يونيو يمثل تغيير حقيقي لجغرافيا وديمغرافيا مصر، حيث ساهم في جعل سيناء والدلتا شيء واحد، معتبرا أن محور 30 يونيو وأنفاق 3 يوليو أول سطر في عودة سيناء الحقيقية لحضن الوطن من خلال منظومة الأنفاق.



وأضاف "الديهي"، أن الرئيس السيسي، أطلق اليوم أهم وأضخم مشروع في تاريخ المواطن المصري، وهو مشروع التأمين الصحي الشامل، هذا اليوم تاريخ لن ننساه؛ لكونه يحمل في طياته الإعلان عن بدء تنفيذ التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، والذي يحتاج لتنفيذه 600 مليار جنيه على مدار 15 عام.



وتابع، أن التأمين الصحي الشامل إجباري للغني والفقير والوزير والغفير، ويمثل إضافة لصفحة جديدة من صفحات التاريخ، حيث أنه يزيل الفوارق بين المواطنين، مشددًا على أن ما قدمه الرئيس السيسي، لصحة المصريين غير مسبوق في تاريخ مصر، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل يجعل منظومة الصحة في مصر تماثل نظيرتها في بريطانيا.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن افتتاح محور 30 يونيو الذي بلغت تكلفته أكثر من 8.5 مليار جنيه ينقل مصر نقلة نوعية في مجال النقل في منطقة القاهرة والدلتا والقناة وبورسعيد.