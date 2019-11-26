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نشأت الديهي: "السيسي" فرصة ذهبية وطوق نجاه لمصر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:32 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسابق الزمن، موضحًا أنه في كل دقيقة وساعة ويوم يمر على مصر هناك إنجاز حقيقي ومشروع يتم إضافته للمشروعات القومية التي يتم إنجازها، مشددًا على أن الرئيس السيسي، فرصة ذهبية وطوق نجاه لمصر من الوقوع في براثن التفكك والتحلل.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي، أكد للمصريين أنه لابد لنا أن نعمل ونجتهد حتى نتقدم ونبني مستقبل أفضل لبلدنا، معقبًا: "لازم نشقى ونتعب علشان نعمر بلدنا". 

وشدد، على أن الإعلاميين سوف يحاسبوا أمام الله لو لم يقوموا بنقل وتوضيح ما يحدث من انجازات للمواطنين.
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فرصة ذهبية عبد الفتاح السيسي انجازات الإعلاميين الإعلامي نشأت الديهي

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