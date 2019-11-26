الأردن تجدد التحذير من تداول وترويج العملات المشفرة





جدد البنك المركزي الأردني التحذير من التداول أو الترويج للعملات المشفرة، أوضح البيان قائلاً: " لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة الترويج للتداول بالعملات المشفّرة مثل داج كوين (Dagcoin) من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".





وأهاب البنك بالمواطنين عدم التعامل بجميع أنواع هذه العملات لما تكتنفه من مخاطر عالية تتمثل على سبيل المثال لا الحصر بتذبذب قيمتها بشكل كبير والجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية وخطر خسارة قيمتها، بالإضافة إلى المخاطر القانونية التي تكتنف التعامل بهذه العملات.





واضاف أنها لا تصنف كنقود ولا حتى أموال وممتلكات خاصة طبقاً للتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة في المملكة، بسبب افتقارها لغطاء مادي وعدم صدورها من جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانوناً بها.