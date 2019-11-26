Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأردن تجدد التحذير من تداول وترويج العملات المشفرة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:20 م
Advertisements
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
وكالات
Advertisements

جدد البنك المركزي الأردني التحذير من التداول أو الترويج للعملات المشفرة، أوضح البيان قائلاً: " لوحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة الترويج للتداول بالعملات المشفّرة مثل داج كوين (Dagcoin) من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".

وأهاب البنك بالمواطنين عدم التعامل بجميع أنواع هذه العملات لما تكتنفه من مخاطر عالية تتمثل على سبيل المثال لا الحصر بتذبذب قيمتها بشكل كبير والجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية وخطر خسارة قيمتها، بالإضافة إلى المخاطر القانونية التي تكتنف التعامل بهذه العملات.

واضاف أنها لا تصنف كنقود ولا حتى أموال وممتلكات خاصة طبقاً للتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة في المملكة، بسبب افتقارها لغطاء مادي وعدم صدورها من جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانوناً بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العملات المشفرة العملات الرقمية البنك المركزي الاردني

أخبار تهمك

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

نجم برشلونة السابق يطلب العفو من ميسي للعودة

منذ أقل من ساعتين

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على كيفية الاستثمار في العملات المشفرة.. والبورصات المناسبة للتداول

"البتراء": الأردن يتوصل لاتفاق مع البنك الدولي على قرض 1.4مليار دولار

الأردن تسعي لمبادلة الوديعة السعودية والإماراتية بقرض ميسر بقيمة 666 مليون دولار

الأردن: 2948 مليون دولار الدخل السياحي وحوالات المغتربين في 4 أشهر

البنك المركزي الأردني يحدد عمولات التحويلات الإلكترونية

البنك المركزي الأردني يقدم 12 منحة دراسية لطلبة الثانوية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:20 م

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

06:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status