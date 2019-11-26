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دينا فؤاد عن الراحل عامر مُنيب :"أول حب وآخر حب"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:19 م
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دينا فؤاد
دينا فؤاد
هبة أحمد
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حرصت الفنانة دينا فؤاد، على إحياء الذكري الثانوية الثامنة لرحيل الفنان عامر مُنيب، الذي رجل عن عالمنا في 2011، بعد إصابته بمرض سرطان القولون، وقامت برثائه بكلمات نابعة من قلبها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت دينا صورة للفنان الراحل عامر مُنيب، وعلقت على الصورة قائلة :"أول حب، وآخر حب، وداب القلب في شوق وحنين، الذكرى السنوية لحبيب الملايين النجم عامر مُنيب، أسألكم الفاتحة".

وحظي ذلك المنشور على إعجاب كبير من قبل محبيها، ومحبي الفنان الراحل عامر مُنيب الذين قاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

مُشاركة دينا فؤاد في "الأخ الكبير"

وفي سياق آخر، تُصور دينا حاليًا مشاهدها في مسلسل" الأخ الكبير ".

أبطال مسلسل "الأخ الكبير"

المسلسل بطولة محمد رجب، هبة مجدى،هاجر أحمد،أشرف زكى، رندا البحيرى،عبير صبرى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، أحمد حلاوة،ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج سينرجى.

والمسلسل من المُقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، و ينتمي للدراما المطولة ذات ال 45 حلقة.
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الكلمات المفتاحية

عامر مُنيب دينا فؤاد خالد منيب إبنه عامر منيب

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