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الكشف عن وجهة بوكيتينو المقبلة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:15 م
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بوكيتينو
بوكيتينو
بوكيتينو
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أثيرت الكثير من التكهنات حول وجهة المدير الفني الأرجنتيني ماورويسيو بوكيتينو، عقب إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية أن بوكيتينو أشعل الصراع في مدريد من أجل الظفر بخدماته، بعدما قام أتلتيكو مدريد بالتواصل معه لخلافة مواطنه دييجو سيميوني.

وتابعت أن الروخيبلانكوس بدأ مفاوضاته مع الأرجنتيني عقب صدور قرار إقالته من تدريب العملاق اللندني، من أجل بحث إمكانية قيادته للفريق.

وأضافت أن أتلتيكو يسعى للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يحققه سيميوني حتى الأن، بعدما وصل للنهائي خلال مناسبتين وتعرض للهزيمة في كلاهما من غريمه وجاره اللدود ريال مدريد، إلا أن قدرة بوكيتينو على الوصول بتوتنهام إلى نهائي الحلم بالموسم الماضي، نالت إعجاب إدارة الفريق.

وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه إلى أن بوكيتينو يعد أحد أبرز الأسماء المطروحة في مكاتب ريال مدريد، من أجل خلافة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي للفريق، حال عودة الفريق للنفق المظلم من حيث الأداء والنتائج.

وأكدت أن فلورنتينو بيريز كان قد أجرى اتصالا بالأرجنتيني لمعرفة قراره حول قيادة الفريق، إلا أن عودة زيدان من الرماد وتوهج ريال مدريد بالفترة الأخيرة أعاد الأمور لنصابها الطبيعي وأنهى مسألة إقالة زيدان.

وأنهت أن بوكيتينو يعد مستهدفًا لدى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل بايرن ميونيخ و بوروسيا دورتموند و مانشستر يونايتد.

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الكلمات المفتاحية

توتنهام بوكيتينو النهائي الحلم

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