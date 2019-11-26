وزير الاتصالات: الرئيس يولى أهمية كبيرة للتحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك بشكل كبير أهمية التطور التكنولوجي، ولا يخلو جولة أو خطاب لسيادة الرئيس لم يشر فية لضرورة الأخذ بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والإسراع في عملية التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة.





وأوضح وزير الاتصالات خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن كافة الهيئات والوزارات تدرك أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.





وأوضح أن كثير من الهيئات الحكومية ستكون مشاركة فردى معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" خلال شهر ديسمبر المقبل وهو ما يعكس أهمية قطاع الاتصالات ودورة في تنمية الاقتصاد المصري.