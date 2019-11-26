خالد الجندي: منكر الصلاة كافر.. والنبي لم يكن مأمورًا بقتال الكفار





قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن منكر الصلاة كافر، لأنه أنكر ما هو علم من الدين بالضرورة، معقبًا:" كافر يعني أنه منكر، وحكمه مفوض لله عز وجل، وإلى ولي الامر، إن شاء بقتله، وإن شاء يحكمه حسب القوانين المتبعة، في قوانين مات الكلام".وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن المواطن العادي ليس له علاقة بمنكر الصلاة، معقبًا: "لا أنا ولا أنت ولا أربعين واحد زي وزيك يحسبوا حد، احنا مش رقباء على حد".ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأمورا بمحاكمة الكفار، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ" المقصود به القتال في حالات الحرب فقط، معقبًا:" لو الحرب قامت بين جيشين فالحرب يجب أن تستمر إلا لو قالوا لا إله إلا الله إلى آخر الحديث السابق".