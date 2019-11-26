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استقالة الإعلامية اللبنانية ديما صادق من LBCI .. وتتوضح السبب!

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:29 م
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ديما صادق
ديما صادق
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أعلنت الإعلامية اللبنانية ديما صادق، استقالتها من مؤسسة LBCI لأسباب مرتبطة بمواقفها من الانتفاضة الشعبية التي تشهدها لبنان، احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والفساد.

وأوضحت ديما صادق في بيان نشرته عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل قرار استقالتها من LBCI، قائلة: "بالنسبة لي هو زمن ثورة. وفي الثورة لا سقف للحريات، هي فرصة لنسمي الأشياء بأسمائها، لنسمي المرتكبين بأسمائهم، وأن نقول لا بأعلى صوت. منذ ثلاث أسابيع، أبعدت عن هواء المؤسسة التي أعمل فيها، بسبب خطأ إداري. تم الاعتذار علنا عن الخطأ، و تلقيت عقوبتي بمسؤولية تامة. إلا أن الإدارة لم تحدد مدى وشكل هذه العقوبة. فبقيت مبعدة عن الهواء دون أسباب مقنعة".

وأضافت ديما صادق: "بعدها التقيت السيد بيار الضاهر (مدير القناة) الذي شرح لي أن المشكلة ليست فقط الخطأ الإداري، و إنما أيضا طبيعة تغريداتي، وتحديدا التي تطال بعبدا، والمعلومات التي سربتها عن قصر بعبدا (والتي لم يتمكن أحد من نفيها)، طالباً إيقافها مع الوعد بعودتي. إلا أن هذه العودة اقتصرت على قراءة الأخبار مع إبعادي التام عن البرامج السياسية ووضع تغريداتي تحت الرقابة. وهو ما اعترضت عليه. ثم جاءت حادثة سرقة هاتفي على جسر الرينغ حيث كانت ردة فعل المؤسسة إيقافي مجدداً عن الهواء من دون الاطمئنان علي".

واختتمت ديما صادق بيانها: "وعليه، أجد نفسي على يقين أن سبب الاستبعاد هو سياسي، وهو ما لن أقبل به لا في زمن الثورة ولا غير زمن، مع التأكيد أن الإدارة أبلغتني التمسك بي مع توقيفي مؤقتاً عن الهواء. وعليه أعلن استقالتي من المؤسسة اللبنانية للإرسال. و للحديث تتمة. شكراً".
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ديما صادق الاعلامية ديما صادق استقالة ديما صادق LBCI

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