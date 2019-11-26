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أهداف مباراة - الجزيرة الإماراتي 0 × 2 الإسماعيلي | إياب دور الـ 16 من البطولة العربية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:23 م
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الإسماعيلي
الإسماعيلي
محمد مرعي
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حسم فريق الإسماعيلي ، مواجهة الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، على ملعب محمد بن زايد، في إياب ثمن نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

سجل ثنائية الدراويش، همام طارق في الدقيقة 87، والبديل حازم مرسي في الدقيقة (90+3).

بهذه النتيجة يكون الإسماعيلي قد تفوق مجدداً، على الجزيرة بعد الفوز ذهابًا بنفس النتيجة، ليصعد إلى دور الثمانية.

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