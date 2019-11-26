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بومبيو يؤكد مواصلة فرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:12 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن عنف وهمجية النظام الإيراني ليس له حدود.

 وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الثلاثاء، مواصلة فرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الانتهاكات ضد المتظاهرين.

ويذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي طال أمد معاناته في الوقت الذي يحتج فيه على أحدث المظالم من نظام السلطة الفاسد. إننا ندين محاولة قطع الإنترنت. اتركوهم يتحدثون!".

ويتكبد الاقتصاد الإيراني خسائر يومية تصل إلى 61 مليون دولار، بسبب قطع السلطات خدمات الإنترنت، وقدرت الخسائر الشهرية بنحو ملياري دولار تقريبا، وفقا لتقارير دولية.

وأثارت الزيادات في أسعار الوقود بإيران أضخم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع سلسلة المظاهرات التي خرجت احتجاجا على المشكلات الاقتصادية التي بدأت أواخر عام 2017 والتي استمرت حتى منتصف عام 2018.

ورغم تكتم النظام الإيراني وقطعه الإنترنت وقمعه لكل وسائل الإعلام المعارضة فإن فيديوهات تمكن متظاهرون من تسجيلها فضحت إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المحتجين العزل، في أحد شوارع طهران.

وبثت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو لإطلاق قوات الأمن الإيرانية الرصاص الحي على متظاهرين، في توثيق جديد للجرائم التي يرتكبها النظام في طهران بحق المدنيين العزل.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون في طهران على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين 3 أضعاف.

وتحدثت تقارير حقوقية عن أن آخر حصيلة (غير رسمية) لضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 قتيل وأكثر من 3000 جريح، في حين أكدت السلطات الإيرانية اعتقال قرابة ألف شخص.

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