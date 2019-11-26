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نجم برشلونة السابق يطلب العفو من ميسي للعودة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:23 م
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ميسي
ميسي
عبد الرحمن السيد
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أجري نجم برشلونة السابق محادثة سرية مع نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من أجل طلب العفو ومساعدة على العودة من جديد لصفوف البرسا.

وكشفت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن تياجو ألكانتارا، نجم وسط برشلونة السابق ولاعب بايرن ميونيخ الحالي، قد أجرى اتصالًا سريًا مع ميسي، من أجل مساعدته على العودة من مرةً أخرى لصفوف البلوجرانا.

وأوضحت أن ألكانتارا يمر بفترة عصيبة داخل أروقة النادي البافاري عقب إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش من على رأس القيادة الفنية للفريق، وتولي هاني فليك زمام الأمور الفنية بدلًا منه.

وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه إلى أن نجم برشلونة السابق يعاني خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما قرر فليك إبعاده عن التشكيل الأساسي للبافاري، مفضلًا إشراك الدولي الألماني جوشوا كيميتش بوسط الملعب.

وتابعت أن نجم برشلونة السابق أصيب بحالة يأس من تغير الوضع وعودته مرة أخرى لتشكيل الفريق، ليقرر الرحيل عن قلعة أليانز أرينا، مفضلًا العودة من جديد لارتداء قميص البارسا.

وكان ألكانتارا قد رحل عن برشلونة في صيف 2013، بعدما قرر بيب جوارديولا، المدير الفني لبرشلونة حينها، بيع اللاعب، نظرًا لعدم خروجه من حساباته الفنية، واعتماده على الثلاثي، تشافي هيرنانديز، سيرجيو بوسكيتس، أنيستا بخط وسط الفريق.

وعلى صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة لاستضافة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين مساء غدًا الأربعاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة ألكانتارا

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